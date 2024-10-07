По информации, представленной главой Службы внешней разведки России Сергеем Нарышкиным, спецслужбы стран НАТО перебрасывают боевиков с территории Ближнего Востока в зону специальной военной операции для участия в боевых действиях на стороне Киева.

На заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб СНГ Нарышкин сообщил, что американская военная база в районе Эт-Танф на границе Сирии, Иордании и Ирака используется как центр для подготовки джихадистов и боевиков. В этой зоне одновременно могут проходить переподготовку до 500 сторонников запрещенных в РФ террористических организаций. Об этом пишет ТАСС.

Особое внимание уделяется вербовке боевиков, выходцев из Северного и Южного Кавказа, а также Центральной Азии. Эти отряды и мобильные группы нацелены на проведение диверсионно-террористических операций против российских сил в Сирии, а также в зоне украинского конфликта с 2022 года. В Сирии зафиксированы контакты представителей украинской разведки с лидерами незаконных вооруженных формирований, целью которых является организация атак на российские объекты и привлечение новых рекрутов.

Сотрудничество между боевиками и украинской стороной, по данным СВР, осуществляется при поддержке спецслужб США и Великобритании. В обмен на помощь боевикам киевский режим предоставляет беспилотные аппараты, боеприпасы и военное оборудование. Также организуются курсы подготовки операторов дронов, включая дроны-камикадзе.

Кроме того, с июля 2024 года на базе ВС США в Эт-Танфе размещена группа украинских офицеров, разрабатывающих планы террористических атак на российские объекты в Сирии. Например, 24 сентября 2024 года была предпринята попытка массированной атаки дронами на российские военные корабли в Тартусе, однако все цели были уничтожены средствами ПВО.

Ранее стало известно о том, что глава СВР предупредил о планах Запада по дестабилизации Евразии.