Глава СВР предупредил о планах Запада по дестабилизации Евразии

Об этом заявил глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин на заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб государств СНГ. Об этом пишет ТАСС.

По его словам, с июля 2024 года на базе ВС США в районе Эт-Танф размещены офицеры украинской военной разведки, которые разрабатывают планы террористических атак на российские военные объекты в Сирии. В качестве примера Нарышкин привел инцидент 24 сентября 2024 года, когда была предпринята попытка массированной атаки дронами на российские военные корабли и инфраструктуру в Тартусе. Он отметил, что все атакующие цели были уничтожены российскими системами ПВО.

Также сообщается, что вербовка боевиков для Украины происходит при участии спецслужб США и Великобритании, а турецкая администрация в Идлибе не препятствует этим процессам. В обмен за участие боевиков Киев поставляет своим контрагентам беспилотные летательные аппараты, боеприпасы и военную амуницию.

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