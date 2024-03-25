Глава Таджикистана обратился к родителям после теракта в Подмосковье
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Президент Таджикистана Эмомали Рахмон обратился к родителям и посоветовал больше внимание удалять воспитанию своих детей.
Об этом президент рассказал в рамках праздничного карнавала, посвященному празднику Навруз.
Рахмон подчеркнул, что теракт в Подмосковье стал постыдным и страшным событием в истории Таджикистана. Следовательно, нужно предпринять все усилия, чтобы подобного больше не повторилось и такие события не накладывали отпечаток на всю страну.
Напомним, что в совершении теракта подозревают уроженцев Таджикистана, которые, предположительно, были завербованы неизвестными.
Сейчас по делу проходят следственные мероприятия, подозреваемые арестованы, им грозит пожизненное заключение.
Ранее мы сообщали о том, что Басманный суд арестовал еще трех фигурантов дела о теракте в «Крокус Сити Холле».