Главе СК доложат о ходе дела о нападении курьера на 17-летнюю девушку в Подмосковье
Фото: [Медиаархив Подмосковья/Денис Трудников]
Председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину представят доклад о расследовании нападений на 17-летнюю девушку в подмосковном Долгопрудном, сообщила пресс-служба ведомства.
Накануне в СМИ и соцсетях появилась информация, что мужчина, который работает в службе доставки, дважды напал на одну и ту же несовершеннолетнюю. Оба раза девушке удалось вырваться и убежать. После этого она вместе со своей матерью обратилась в правоохранительные органы.
По факту случившегося было возбуждено уголовное дело.
Ранее в подмосковном Лыткарино задержали мужчину, который напал на двух девушек в лифте.