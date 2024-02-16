Главе СК доложат о ходе дела о ненадлежащем уходе в частном доме престарелых в Подмосковье

Председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину предоставят доклад о ходе расследования дела о ненадлежащем оказании услуг в частном пансионате в подмосковном Красногорске. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

До этого было установлено, что сотрудники дома престарелых совершали противоправные действия в отношении одной из пациенток. В результате здоровье женщины ухудшилось, ее госпитализировали.

Ход и результаты расследования данного уголовного дела поставлены на контроль в центральном аппарате СК.

Ранее глава СКР поручил доложить о ходе дела о нападении бультерьера на четырехлетнюю девочку и ее няню в Подмосковье.