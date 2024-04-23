Главком войск Норвегии высоко оценил модернизацию российских ВС

Главнокомандующий вооруженными силами Норвегии Эйрик Кристофферсен выразил удивление скоростью и эффективностью совершенствования Вооруженных Сил Российской Федерации. Об этом он рассказал в своем интервью зарубежному изданию Breaking Defense.

В своем заявлении он подчеркнул, что все действия превзошли его ожидания, отметив, что российские войска не только оперативно, но и систематически учитывали негативные моменты и проводили модернизацию своего вооружения и техники.

Эйрик Кристофферсен отметил, что такой успешный процесс модернизации позволил российским военным справиться с негативными последствиями санкций, наложенных на Россию. По его словам, это свидетельствует о высокой адаптивности и реагировании России на вызовы современной геополитической обстановки.

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