Британия готовится перевести свою оборонную промышленность в режим войны. Об этом сообщили британские СМИ.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак объявил о беспрецедентных планах нарастить оборонные расходы до 2,5% ВВП к 2030 году, что составит значительный рост по сравнению с сегодняшними показателями. Это амбициозное увеличение предполагает дополнительные инвестиции в военно-промышленный комплекс на сумму 75 миллиардов фунтов в течение следующих шести лет.

На фоне этих планов также было объявлено о выделении дополнительных средств на военную помощь Украине. Эти средства будут направлены на закупку необходимых ресурсов, включая патроны, транспорт и снаряды.

Ранее мы сообщали о том, что в ДНР вынесли приговор боевику «Азова», стрелявшему по мирным жителям.