Главная автомагистраль в провинции Сирии оказалась под израильским огнем

Танки ЦАХАЛ открыли огонь по главной автомагистрали в сирийской провинции Кунейтра. Об этом РИА Новости сообщили с места событий.

Трасса Кунейтра — Бир Аджам попала под обстрел Израиля. Автомагистраль с высоким трафиком, расположенная на западе провинции Кунейтра, подвергается атаке из Тель-Фарес с оккупированных Голанских высот.

«Территория, которая подверглась обстрелу, находится на расстоянии от (одного — ред.) километра до трех от пограничной линии», — добавил источник из Сирии.

Напомним, Израиль начал наземную операцию в Ливане 24 сентября. В начале октября Иран запустил ракеты в сторону еврейского государства. Позже израильская сторона объявила, что нанесет мощные удары по всем недоброжелательным странам Ближнего Востока.

Ранее сообщалось, что из Бейрута в Москву эвакуировали шесть десятков российских граждан.