Появились подробности крушения вертолета с туристами в Дагестане

Туристический вертолет Ка-226, перевозивший туристов, упал на жилой дом и разрушил его в поселке Ачи-Су. Об этом стало известно ТАСС. Внутри помещения людей не было.

По информации источника, воздушное судно принадлежит АО «Концерн Кизлярский электромеханический завод». Предварительно, на борту находились семь человек. Четыре туриста погибли.

Как пишет телеграм-канал Mash, вертолет начал дымиться прямо во время полета. По этой причине экипаж был обязан предпринять оперативные действия и приземлиться на ближайший аэродром, который находился в Махачкале.

По словам очевидцев, воздушное судно совершало маневры в небе, пытаясь найти подходящее место для аварийной посадки. Однако примерно в 14:40 мск вертолет рухнул.

Отмечается, что три человека смогли самостоятельно выбраться из упавшего Ка-226. Их доставили в больницу. Причины и обстоятельства инцидента устанавливаются.

