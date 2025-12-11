«Горячая» авария в Северной столице: размытая кипятком дорога поглотила автомобили

В Кировском районе Санкт-Петербурга из-за мощного прорыва трубы с горячей водой размыло и обрушило асфальт. В образовавшуюся яму провалились четыре припаркованных автомобиля, два человека получили ожоги. Об этом сообщает ТАСС.

Инцидент произошел на улице Маршала Казакова. Под давлением хлынувший из-под земли кипяток буквально растворил дорожное покрытие, создав опасный провал. На место немедленно прибыли аварийные службы и представители компании «Теплосеть Санкт-Петербурга».

По предварительной информации, один из пострадавших от ожогов получил помощь на месте, второго в тяжелом состоянии доставили в институт имени Джанелидзе. Собственникам поврежденных автомобилей в «Теплосети» пообещали возместить ущерб после проведения экспертизы.

