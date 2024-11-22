Горловку обстреляли снарядами «натовского» калибра

Десять снарядов «натовского» калибра (калибр, который чаще всего используют страны альянса) были выпущены со стороны Украины по Горловке, что в ДНР. Об этом сообщается в телеграм-канале представительства республики в СЦКК.

Стало известно, что в пятницу по Горловке ВСУ выпустили не меньше десяти подобных снарядов 155 мм калибра, среди которых были и кассетного типа. Обстрелы начали фиксироваться с полудня и продолжаются до сих пор, а враг ведет атаку из Катериновки.

Удар пришелся на Никитовский и Калининский районы Горловки, пока, по предварительному сообщению, пострадавших в результате атаки нет. Другие подробности уточняются.

Напомним, ранее сообщалось о том, что при предыдущем обстреле Горловки пострадало больше 20 человек.