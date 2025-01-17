Госдума ужесточила наказание за повреждение железнодорожных объектов и метро

Госдума в первом чтении приняла законопроект, направленный на усиление ответственности за повреждение объектов инфраструктуры метрополитена и железнодорожного транспорта. Об этом сообщает РИА Новости.

Документ вносит изменения в статью 11.1 КоАП РФ, расширяя перечень нарушений, за которые грозит административное наказание.

Согласно проекту, штрафы вводятся за повреждение сооружений метро, защитных конструкций, сигнализационного оборудования, а также за нарушение правил перехода железнодорожных путей. Гражданам за такие действия грозит штраф от 3 до 5 тысяч рублей или арест до 15 суток. Для должностных лиц предусмотрены более серьезные санкции — от 20 до 50 тысяч рублей.

Особое внимание уделено регионам с высокой плотностью транспорта. В Москве и Санкт-Петербурге размеры штрафов будут выше: гражданам придется заплатить от 3 до 5 тысяч рублей, а должностным лицам — от 5 до 7 тысяч.

Законопроект также уточняет наказания за переход железнодорожных путей в запрещенных местах. Штраф за переход при запрещающем сигнале составит 500 рублей, что, по мнению авторов инициативы, должно повысить безопасность на железнодорожных объектах.

Предложенные изменения призваны не только усилить ответственность за нарушение, но и предотвратить потенциальные аварии. Новые меры начнут действовать после окончательного принятия закона и его подписания президентом.

Ранее стало известно о том, что ремонт остановок провели еще в 8 городских округах Подмосковья.

