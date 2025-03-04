Российские военные уничтожили штаб морской пехоты противника в селе Комар. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседателя координационного совета по интеграции новых регионов Владимира Рогова.

По словам Рогова, группировка «Восток» провела успешную военную операцию на территории Украины, поразив стратегический объект в селе Комар. Удар был нанесен по штабу 37-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ, который располагался на стыке границ российских регионов — Запорожской области и ДНР — с Днепропетровской областью.

Фронтовая авиация атаковала штабное подразделение с использованием авиабомбы, полностью уничтожив узел связи и техническое оборудование. Военные специалисты отметили стопроцентную точность попадания и существенные потери противника.

Министерство обороны РФ сообщило о продвижении группировки вглубь обороны неприятеля. В результате операции украинская сторона потеряла до 185 военнослужащих и один танк. Выбранная тактика позволила российским войскам нанести значительный урон бригадам ВСУ в ДНР и Запорожской области.

Ранее в Киеве предсказали окончательную потерю территорий из-за отказа США помогать Украине.