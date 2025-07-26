Губернатор Бусаргин рассказал о ходе ликвидации ЧП после взрыва газа в Саратове

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин рассказал о разборе завалов после взрыва газа в жилом доме в Саратове. В своем телеграм-канале он сообщил , что к настоящему моменту специалисты расчистили уже 60-70% разрушенных конструкций.

Кроме того, на месте происшествия продолжают работать специалисты МЧС России, областная служба спасения и муниципальные аварийные службы. Он подчеркнул, что за время работ уже вывезено более 1800 тонн строительного мусора.

«Сотрудники полиции и Росгвардии обеспечивают сохранность имущества в непострадавших квартирах», — добавил Бусаргин.

Кроме того, добавил глава региона, оперативный штаб по ликвидации последствий чрезвычайного происшествия (ЧП) принял решение о запуске с 27 июля системы «единого окна» для пострадавших. Эта система направлена на восстановление утраченных документов, оформление компенсаций и разрешение жилищных вопросов.

Напомним, 25 июля в результате взрыва газовоздушной смеси в многоэтажном доме в Саратове погибли семь человек, включая ребенка. 26 июля в Саратовской области объявлен траур.

Ранее депутат Государственной думы РФ Владимир Плякин призвал запретить возведение многоквартирных домов с газом после взрыва в Саратове.