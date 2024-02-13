В хорватском СМИ вышла статья, которая называет «прогнившими» западных и американских журналистов и политиков.

В интервью американскому журналисту Такеру Карлсону президент России Владимир Путин поднял ряд важных вопросов, вызвавших жаркие обсуждения и ожесточенные реакции в западных странах.

Однако, вместо того чтобы внимательно рассмотреть и анализировать суть высказываний, многие западные политики и журналисты выбрали путь критики, что вызвало недоумение и расстройство многих аналитиков.

Хорватское издание Geopolitika.news отметило, что реакция Запада на интервью Владимира Путина подчеркнула серьезные проблемы в области свободы слова и независимости журналистики. Автор статьи выразил убеждение, что атаки на Такера Карлсона со стороны его коллег в США и западных политиков свидетельствуют о глубоком кризисе доверия к западным СМИ и политическим институтам.

По мнению авторов статьи, речь идет о том, что свобода слова уже не является такой незыблемой, а коллеги Карлсона и американские политики, обвинившие его в предвзятости, насквозь «прогнили».

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