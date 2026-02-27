Хакеры из пяти стран атаковали сайты РКН и Минобороны в разгар обсуждения блокировки Telegram

Информационные ресурсы Роскомнадзора и Министерства обороны России в пятницу, 27 февраля, подверглись масштабной многовекторной DDoS-атаке Об этом сообщает пресс-служба РКН.

В ведомстве уточнили, что атака носит комбинированный характер и осуществляется на разных сетевых уровнях с применением технологий имитации поведения реальных пользователей. В качестве источников вредоносного трафика выступают серверы и ботнеты, территориально расположенные в России, США, Китае, Великобритании и Нидерландах. Из-за действий хакеров российские пользователи в течение утра сталкивались с проблемами при доступе к официальным страницам затронутых ведомств.

К середине дня специалистам Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования удалось локализовать угрозу. Вредоносный трафик был успешно отфильтрован и перенаправлен на сервера очистки, что позволило восстановить доступность порталов. Тем не менее работа по нейтрализации ботнетов продолжается, так как попытки дестабилизации ресурсов еще фиксируются. Примечательно, что инцидент произошел на фоне активного обсуждения в медиапространстве возможного ограничения работы мессенджера Telegram на территории страны.

Ранее стало известно, что в России с 1 марта могут запретить «Гарри Поттера».