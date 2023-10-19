ХАМАС заявил об ответном ударе по Тель-Авиву

Как заявили в военном крыле палестинского движения «Аль-Кассам», бригады обстреливают Тель-Авив в ответ на те преступления, которые совершил Израиль. В частности, речь идет об атаке на лагерь Нур-Шамс.

Во время атаки, как стало известно вечером 19 октября, погибли не меньше пяти мирных жителей. Другие подробности уточняются.

ООН отклонила резолюцию России по прекращению огня в зоне палестино-израильского конфликта. Пять стран поддержали предложение, четыре отвергли, еще шесть воздержались от голосования. Почему так получилось и какое будущее ждет Ближний Восток — в материале «Подмосковье сегодня».