Иностранец арестован в Москве по делу о шпионаже

Лефортовский суд Москвы санкционировал арест иностранного гражданина по фамилии Ван, обвиняемого в шпионаже. Делу присвоен гриф «совершенно секретно», поэтому детали обвинения и регион задержания не разглашаются. Известно, что подозреваемого доставили в столицу для проведения следственных действий.

Обвинение основано на статье 276 Уголовного кодекса РФ, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет. В настоящее время следствие ходатайствует о продлении срока содержания под стражей для обвиняемого.

