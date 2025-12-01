Интимные видео из чужих спален: полиция арестовала хакеров, взломавших 120 тысяч камер в домах

В Южной Корее арестована группа хакеров, превратившая цифровое шпионаж в прибыльный бизнес. Злоумышленники взломали 120 тысяч домашних и офисных камер, создав из записей сотни интимных роликов, которые продавали на международных площадках. Об этом сообщает «Радио 1».

Масштабная сеть цифровых вуайеристов разоблачена в Южной Корее. Правоохранители задержали четырех человек, которые годами взламывали камеры видеонаблюдения, установленные в частных домах и офисах. Их добычей стали сотни скомпрометированных интимных видео, которые затем монетизировались на зарубежных онлайн-платформах, специализирующихся на нелегальном контенте.

Схема поражала как размахом, так и простотой исполнения. Злоумышленники использовали элементарные методы, эксплуатируя халатность владельцев устройств. Тысячи камер были защищены стандартными или легко угадываемыми паролями, что открывало к ним свободный доступ. Наиболее активный фигурант, безработный, взломал десятки тысяч устройств, заработав на продаже приватных моментов из жизни чужих людей около $26 тысяч. Еще один участник группы, офисный сотрудник, создал 648 компрометирующих роликов, получив вознаграждение в криптовалюте.

Трое из четырех задержанных, непосредственно занимавшихся взломом и распространением, находятся под стражей. Им грозит серьезное уголовное преследование.

