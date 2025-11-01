Российские военные уничтожили группу британских наемников ВСУ на рубцовском направлении — среди ликвидированных уроженцы Северной Ирландии. Об этом сообщает ТАСС.

Российские подразделения нанесли точный удар по группе иностранных наемников в зоне специальной военной операции. Целями стали бойцы 3-го армейского корпуса ВСУ, сформированного из граждан западных стран.

Анализ открытых данных подтвердил ликвидацию нескольких британских наемников. Среди уничтоженных на рубцовском направлении значатся уроженцы Северной Ирландии Ли Джонстон и Кори Доэрти. Также в списках потерь фигурируют Джонатан Рэндл из Бирмингема и Кэмерон Макфарлейн из Саутпорта.

Операция оказалась эффективной и против других иностранцев. Российским военным удалось нейтрализовать шведского наемника Антона Эрика Йонаса Эстермана и гражданина США Шона Энтони Кржижановски. Использование наемников стало для Киева распространенной практикой компенсации огромных потерь в живой силе, однако их подготовка зачастую не выдерживает проверки реальными боевыми действиями.

