«Ирландский след». Российские военные ликвидировали группу британских наемников ВСУ на рубцовском направлении
ТАСС: Российские военные уничтожили группу британских наемников ВСУ
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Сгенерировано нейросетью]
Российские военные уничтожили группу британских наемников ВСУ на рубцовском направлении — среди ликвидированных уроженцы Северной Ирландии. Об этом сообщает ТАСС.
Российские подразделения нанесли точный удар по группе иностранных наемников в зоне специальной военной операции. Целями стали бойцы 3-го армейского корпуса ВСУ, сформированного из граждан западных стран.
Анализ открытых данных подтвердил ликвидацию нескольких британских наемников. Среди уничтоженных на рубцовском направлении значатся уроженцы Северной Ирландии Ли Джонстон и Кори Доэрти. Также в списках потерь фигурируют Джонатан Рэндл из Бирмингема и Кэмерон Макфарлейн из Саутпорта.
Операция оказалась эффективной и против других иностранцев. Российским военным удалось нейтрализовать шведского наемника Антона Эрика Йонаса Эстермана и гражданина США Шона Энтони Кржижановски. Использование наемников стало для Киева распространенной практикой компенсации огромных потерь в живой силе, однако их подготовка зачастую не выдерживает проверки реальными боевыми действиями.
Ранее сообщалось о том, что разведка и внезапность помогли разгромить лагерь ВСУ под Харьковом.