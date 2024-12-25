Источник: пилоты самолета Azerbaijan Airlines до последнего пытались избежать катастрофы

Источник в авиаотрасли сообщил РИА Новости, что перед крушением пассажирский самолет Azerbaijan Airlines (AZAL) пытался сесть в поле около аэропорта в Актау.

По словам собеседников федерального агентства, были просмотрены все видеокадры и данные движения самолета по радарам. Согласно проанализированным данным, пилоты воздушного судна пытались маневрировать, удерживая самолет в небе как можно дольше, чтобы провести более грамотное снижение.

«Имеется информация, что капитан даже пытался посадить самолет на пустырь, где имелась ровная поверхность, близ аэропорта Актау», — рассказали источники.

Напомним, катастрофа с Embraer 190 компании Azerbaijan Airlines произошла 25 декабря.Судно должно было доставить 62 пассажира в Грозный, но упало на западе Казахстана близ Актау. Прокуратура Азербайджана сообщили о 32 выживших, включая десяти россиянах.

Росавиация предположила, что причиной катастрофы стало столкновение судна с птицами.

Ранее сообщалось, что на место крушения самолета вылетел спецборт МЧС России для эвакуации пострадавших россиян. Их доставят в Москву.