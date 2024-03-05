В Белгородской области украинский дрон-камикадзе атаковал грузовик с мирными жителями

Во вторник, 5 марта, в Белгородской области вооруженные силы Украины попытались нанести удар по мирным жителям. Об этом на своей официальной странице сообщает глава региона Вячеслав Гладков.

Как заявил губернатор, дрон-камикадзе вооруженных сил Украины атаковал грузовой автомобиль, который находился в селе Новая Таволжанка. В момент удара внутри большегруза были мирные жители, но всё обошлось. В результате произошедшего инцидента никто из людей не пострадал, а вот многотонный автомобиль посекло осколками. Другие подробности случившегося ЧП руководитель Белгородской области в своем официальном обращении не сообщил.

Ранее мы писали об успешных действиях российских войск на Херсонском направлении. По сведениям Минобороны РФ, за сутки там было уничтожено до 25 солдат и офицеров ВСУ, а также три автомобиля неприятеля. В боях отличилось подразделение группировки войск «Днепр».