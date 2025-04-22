В Подмосковье виден дым после взрыва под Владимиром

Дым от взрыва в Киржачском районе Владимирской области оказался настолько плотным, что его заметили жители Подмосковья. В Сергиевом Посаде почти в 50 километрах от эпицентра очевидцы публикуют фотографии густого серого облака. Об этом пишет Readovka.

На территории Киржачского района Владимирской области введён режим чрезвычайной ситуации. Поводом стала серия взрывов, прогремевших в районе поселка Барсово. Дым от них был заметен даже в Сергиевом Посаде, который находится почти в 50 километрах от эпицентра.

По словам местных властей, сейчас все силы оперативных служб задействованы. В район готовы выдвинуться пожарные из соседних регионов. Об этом сообщает Baza. Из семи ближайших населенных пунктов организована эвакуация — людей развозят на автобусах, часть уезжает самостоятельно. Уже известно, что среди эвакуированных есть дети. Пострадавших на данный момент не зафиксировано.

Прокуратура Владимирской области открыла горячую линию для приема жалоб и оказания правовой помощи эвакуированным. Об этом пишет РИА Новости. За размещением и условиями проживания граждан следит лично прокурор Киржачского района. Власти призывают сохранять спокойствие и не распространять неподтвержденную информацию. Горячая линия организована по телефону: 8-910-670-10-13.

Ранее в Киржачском районе объявили режим ЧС.