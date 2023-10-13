Израильская армия искала заложников в секторе Газа во время рейдов
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Израильская армия обороны сообщила о том, что в пятницу, 13 октября, проводились рейды по поиску заложников в секторе Газа.
Помимо поиска предполагаемых заложников, военными Израиля проводился поиск и террористов, которые могут продолжать укрываться на территории.
По официальным данным, была нейтрализована ячейка террористов, но заложников найти не удалось – лишь доказательства, которые смогут вывести на них в ближайшее время.
Израиль продолжает обстреливать сектор Газа и готовиться к масштабной наземной операции. О причинах такого решения — в материале «Подмосковье сегодня».