Израильская армия искала заложников в секторе Газа во время рейдов

Израильская армия обороны сообщила о том, что в пятницу, 13 октября, проводились рейды по поиску заложников в секторе Газа.

Помимо поиска предполагаемых заложников, военными Израиля проводился поиск и террористов, которые могут продолжать укрываться на территории.

По официальным данным, была нейтрализована ячейка террористов, но заложников найти не удалось – лишь доказательства, которые смогут вывести на них в ближайшее время.

Израиль продолжает обстреливать сектор Газа и готовиться к масштабной наземной операции. О причинах такого решения — в материале «Подмосковье сегодня».