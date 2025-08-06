Юг Франции в огне: масштабы пожара в департаменте Од стали рекордными с 2006 года

Пожар в департаменте Од на юге Франции стал крупнейшим за последние 20 лет — огонь охватил более 14 тыс. га леса. По данным реестра лесных пожаров, это рекорд с 2006 года. Об этом сообщает ТАСС.

Огонь, вспыхнувший 5 августа в департаменте Од, продолжает бушевать, несмотря на усилия пожарных. Площадь возгорания превысила 14 тыс. га, что сделало его самым масштабным за почти два десятилетия. Предыдущий антирекорд принадлежал пожару 2022 года в Жиронде, где выгорело 12,6 тыс. га.

Власти подтвердили гибель одного человека, еще один числится пропавшим. Среди пострадавших — девять человек, включая семерых пожарных. Около 2,5 тыс. домохозяйств остаются без электричества. На борьбу с огнем брошены 2 тыс. спасателей и авиация, включая самолеты Canadair.

Исторически крупнейшим пожаром во Франции остается трагедия 1949 года в массиве Ланд де Гасконь — тогда огонь уничтожил 50 тыс. га и унес 82 жизни. Нынешняя катастрофа, хоть и уступает по масштабам, уже вошла в тройку самых разрушительных за последние 75 лет.

Ранее сообщалось о том, что под Челябинском при пожаре погибли двое спящих людей.