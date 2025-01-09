К борьбе с пожарами в Калифорнии подключились ВС США

Американская армия получила запрос о помощи в борьбе с пожарами в Калифорнии. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на заявление американского министра обороны Ллойда Остина.

Так, стало известно, что Остин заявил о полученном запросе о борьбе с пожарами в штате Калифорния во время заседания контактной группы Запада в Германии, и уже предоставила несколько модульных противопожарных систем. Пока же сохраняется готовность расширить и другие возможности, которые может предоставить армия США для борьбы с пожарами в Калифорнии.

Напомним, что в результате сильнейшего пожара в штате Калифорния сгорели тысячи домов, среди которых и дома знаменитостей. Так, не обошел огонь стороной и дом сына президента США Байдена.