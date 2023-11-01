К месту серьезного ДТП со «скорой» в Москве вылетел вертолет

Вертолет вылетел за пострадавшими в серьезном ДТП на юго-востоке Москвы. Все произошло 1 ноября, в среду, пишет РИА Новости , ссылаясь на собственный источник в экстренных службах.

Крупное ДТП произошло в Капотне: там столкнулись два легковых автомобиля и машина скорой медпомощи. На данный момент известно, что в массовом ДТП пострадали минимум четыре человека, причем трое из них на момент аварии были в «скорой».

За пострадавшими вылетел вертолет авиацентра Москвы. Другие подробности уточняются.

Напомним, ранее мы рассказали о спасении кота в центре Москвы, просидевшего в запертой машине четыре дня. Читайте в материале.