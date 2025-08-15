К месту взрыва в Рязани направили еще 100 спасателей

Крупный взрыв произошел утром 15 августа на заводе «Эластик» в Рязани. МЧС направило к месту ЧП дополнительную группировку из 100 спасателей. Об этом сообщает телеграм-канал МЧС России.

Число жертв инцидента достигло пяти человек, пострадавших — более сотни. В городе введен режим ЧС муниципального уровня. На месте уже работали 70 специалистов и 28 единиц техники, но теперь к ним присоединятся спасатели аэромобильного отряда «Центроспас», сотрудники Ногинского спасцентра, шесть кинологических расчетов и 10 дополнительных единиц спецтехники.

Причины взрыва пока не называются. Известно лишь, что ЧП произошло в производственном корпусе. Власти и экстренные службы координируют работы по ликвидации последствий.

