Кафе, граната, автомат: в Мариуполе со стрельбой и погоней задержали нетрезвого злоумышленника

В Мариуполе сотрудники правоохранительных органов провели силовую операцию по задержанию вооруженного мужчины, устроившего стрельбу в одном из городских кафе. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, злоумышленник открыл хаотичный огонь из автомата Калашникова внутри заведения, чем создал прямую угрозу жизни посетителей и персонала. Об этом сообщает ТАСС.

Прибывшие на экстренный вызов полицейские столкнулись с активным сопротивлением. Подозреваемый не только обстрелял стражей правопорядка из автоматического оружия, но и привел в действие ручную гранату. Для нейтрализации нападавшего силовики создали зону безопасности и открыли ответный огонь на поражение. В ходе перестрелки стрелок получил ранение и был успешно обезврежен. Благодаря оперативным действиям спецслужб никто из мирных жителей не пострадал.

В настоящее время Следственный комитет по ДНР проводит комплекс следственных мероприятий на месте происшествия. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по факту незаконного оборота оружия и посягательства на жизнь сотрудников силовых структур. Предстоит выяснить происхождение боевого арсенала у гражданина и мотивы его агрессивного поведения в общественном месте.



