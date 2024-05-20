Камин мог стать причиной пожара в жилом доме Раменском, где погиб ребенок
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Причиной пожара в жилом доме в Раменском, где погиб семилетний мальчик, мог стать разожженный камин, сообщила пресс-служба прокуратуры Московской области.
В надзорном ведомстве подчеркнули, что точные причины возгорания будут установлены по результатам пожарно-технической экспертизы.
Трагедия случилась накануне рано утром. В поселке Ильинское вспыхнул жилой дом. Здание горело по всей площади — около 500 квадратных метров.
Полностью ликвидировать последствия возгорания спасателям удалось только через двенадцать часов.