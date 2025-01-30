Казахстанскую курятину с опасной инфекцией выявили в России

В ходе проверок в Барнауле специалисты Россельхознадзора обнаружили листерию в поставках птицы из Казахстана.

Продукция крупного казахстанского производителя, известного как Макинская птицефабрика, оказалась заражена листерией — бактерией, представляющей серьезную опасность для здоровья. Об этом сообщает Mash.

Поставки этого производителя распространяются на несколько стран, включая Россию, Киргизию и Узбекистан. После обнаружения опасных микроорганизмов вся партия была немедленно изъята из обращения. В отношении продукции из Казахстана введен усиленный режим контроля, распространившийся и на другие предприятия.

Специалисты отмечают, что эта бактерия способна поражать нервную систему человека, вызывая тяжелые заболевания головного мозга. Наиболее уязвимыми группами считаются беременные женщины, новорожденные дети, пожилые люди и пациенты с онкологическими заболеваниями. Особую тревогу вызывает длительный инкубационный период инфекции, который может достигать трех месяцев.

Для предотвращения возможных случаев заражения введены дополнительные проверки качества импортной продукции. Все поставщики обязаны предоставить подтверждение безопасности своей продукции перед тем, как она попадет на прилавки магазинов.

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