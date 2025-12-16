«Каждый второй пожаловался на истязания»: верховный комиссар ООН призвал Киев защитить военнопленных

Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк призвал украинские власти защитить российских военнопленных от пыток и жестокого обращения. Поводом стали жалобы половины опрошенных пленных на истязания в транзитных пунктах. Об этом сообщил ТАСС.

На межсессионном заседании Совета ООН по правам человека Фолькер Тюрк представил тревожные данные. С середины ноября сотрудники его управления провели беседы со 127 российскими военнопленными и десятью гражданами третьих стран, содержащимися на Украине.

Каждый второй из опрошенных рассказал о случаях пыток и жестокого обращения. Инциденты, по словам пленных, происходили не в официальных лагерях, а в местах временного транзита — на этапе доставки после задержания.

Верховный комиссар прямо обратился к Киеву, настоятельно призвав украинскую сторону обеспечить защиту военнопленных. Требования ООН базируются на нормах международного гуманитарного права, в частности Женевских конвенциях, которые обязывают любую сторону конфликта гарантировать человечное обращение с пленными вне зависимости от обстоятельств.

Ранее 15 россиян вернулись в Россию с территории Украины.