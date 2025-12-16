Пятнадцать россиян, в основном пожилые люди, смогли вернуться с территории Украины, чтобы воссоединиться со своими семьями. Их возвращение стало результатом договоренностей между российским и украинским омбудсменами. Об этом сообщил ТАСС.

Пятнадцать россиян преодолели путь с территории Украины, чтобы навсегда вернуться домой. Среди возвращающихся — двенадцать женщин и трое мужчин, большинство из которых находятся в преклонном возрасте. Их ждали родные на белорусско-украинской границе.

Операция по возвращению стала возможной благодаря гуманитарной договоренности между Уполномоченным по правам человека в РФ Татьяной Москальковой и ее украинским коллегой Дмитрием Лубинцом. Российский омбудсмен лично участвовала во встрече возвращающихся граждан на границе, где их уже ожидали взволнованные родственники.

Параллельно по согласованной гуманитарной схеме в обратном направлении проследовали граждане Украины, также стремящиеся к воссоединению со своими семьями. Подобные акции, несмотря на сложную политическую обстановку, остаются одним из немногих каналов для возвращения людей, годами оказавшихся разделенными границей и обстоятельствами.

Ранее Киев не выполнил условия обмена пленными с Россией.