КГБ Белоруссии задержал польского шпиона с документами по учениям «Запад-2025»

КГБ Белоруссии задержал гражданина Польши по подорению в шпионаже — у него изъяли комплект секретных документов, касающихся предстоящих белорусско-российских учений «Запад-2025». Иностранца взяли с поличным в городе Лепель Витебской области. Об этом сообщает телеканал «Беларусь 1».

Сотрудники Комитета госбезопасности Белоруссии в ходе спецоперации задержали гражданина Польши, подозреваемого в шпионаже. В результате обыска у иностранца изъяли пакет документов с грифом «Секретно», содержащих детали подготовки к масштабным учениям «Запад-2025».

Инцидент произошел в Лепеле Витебской области. По данным телеканала «Беларусь 1», задержание стало результатом работы контрразведки, которой удалось выявить деятельность агентурной сети одной из польских спецслужб. На кадрах, показанных в эфире телеканала, были видны секретные схемы и планы учений.

