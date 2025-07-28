Кибератака на «Аэрофлот»: какие системы пострадали и когда восстановят работу

Крупнейшая кибератака за последние годы обрушила IT-системы «Аэрофлота», вынудив авиакомпанию отменить десятки рейсов. Хакеры заявили о масштабном взломе, но специалисты сомневаются в их заявлениях. Об этом сообщают «Ведомости».

Утром 28 июля «Аэрофлот» столкнулся с беспрецедентной кибератакой, которая парализовала работу авиакомпании. Хакерские группировки Silent Crow и «Киберпартизаны BY» взяли на себя ответственность, заявив о взломе 7000 серверов и краже 22 ТБ данных, включая информацию о перелетах и корпоративные системы.

Несмотря на громкие заявления злоумышленников, специалисты сомневаются в полном уничтожении инфраструктуры. По их мнению, критически важные системы, включая резервные копии и облачные сервисы, должны были уцелеть. Тем временем «Аэрофлот» продолжает работать в ограниченном режиме, а Роскомнадзор пока не подтвердил утечку персональных данных.

Предполагаемый ущерб исчисляется десятками миллионов долларов — от отмененных рейсов до возможных штрафов. Восстановление может занять от нескольких недель до полугода, а полная стабилизация — до года. Вопросы остаются и к системе безопасности авиакомпании: если хакеры действительно действовали несколько месяцев, значит, защита дала серьезный сбой.

Ранее стало известно, что «Аэрофлот» пересаживает часть своих пассажиров на рейсы «России» и «Победы».