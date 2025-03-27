Киев нанес очередные удары по энергетической инфраструктуре России
Минобороны: ВСУ нанесли очередные удары по энергетической инфраструктуре России
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В Минобороны сообщили о продолжающихся атаках украинских вооруженных сил на российские энергетические объекты. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на российское оборонное ведомство.
Украинский беспилотник атаковал подразделение «Брянскэнерго», что привело к отключению высоковольтной линии электропередачи.
Специалисты ведомства информировали о нескольких инцидентах в Брянской области и Крыму. Украинский беспилотник самолетного типа атаковал наземное оборудование газохранилища, однако был сбит российскими средствами противовоздушной обороны в районе мыса Тарханкут.
В Климовском районе в результате прицельного артиллерийского обстрела выведена из строя комплектная трансформаторная подстанция. Местные жители остались без электроснабжения.
Несмотря на предыдущие договоренности о прекращении атак на энергетическую инфраструктуру, украинская сторона продолжает наносить удары по российским объектам. Специалисты отмечают эскалацию напряженности в регионе.
Ранее в Сети опубликовали видео с еще одним британцем, взятым в плен под Курском.