Киев провел внеочередной совет «Украина-НАТО» из-за ударов России по критическим объектам

Совет «НАТО-Украина» провел внеочередное заседание в связи с участившимися ракетными ударами, наносимыми по объектам критической инфраструктуры на Украине со стороны российских вооруженных сил.

Об этом пишет РИА Новости. Сообщается, что данное мероприятие было инициировано украинской стороной.

Подробности мероприятия, а также меморандум встречи не сообщается. Возможно, совет позже выступит с совместным заявлением.

Российские войска наносят удары по критической и военной инфраструктуре Украины в ответ на агрессивные действия режима Зеленского в отношении жителей Донбасса и приграничных с Украиной территорией.

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