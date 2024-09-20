В ходе продолжающегося военного конфликта на востоке Украины произошло значительное изменение в тактической обстановке.

Согласно заявлению Игоря Кимаковского, советника главы ДНР, российские вооруженные силы успешно прервали железнодорожное сообщение, ведущее к Покровску, что может существенно повлиять на логистические возможности украинской армии в этом регионе. Об этом пишет РИА Новости.

Кимаковский подчеркнул, что в настоящее время интенсивные боевые действия разворачиваются в районе реки Журавка. Этот водный рубеж рассматривается как последняя существенная природная преграда, прикрывающая подступы к Миргороду и Покровску. Российские силы задействовали широкий спектр вооружений, включая артиллерию и авиацию, для достижения поставленных целей.

Основной задачей операции, по словам советника, является максимальное ограничение путей снабжения украинских формирований. В рамках этой стратегии производится систематическое разрушение мостов и других объектов транспортной инфраструктуры. Кульминацией этих усилий стало выведение из строя железнодорожного моста, что фактически отрезало Покровск от возможности получения подкреплений и боеприпасов по рельсовым путям.

Эксперты отмечают, что нарушение железнодорожного сообщения может иметь серьезные последствия для украинских сил в регионе. Железные дороги традиционно играют ключевую роль в военной логистике, позволяя быстро перебрасывать значительные объемы грузов и личного состава. Потеря этого канала снабжения может существенно ограничить оперативные возможности украинской армии в данном секторе.

Ранее стало известно о том, что Зеленский хочет завершить конфликт с Россией до конца года.