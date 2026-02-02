Кодовое слово «Пеппа»: как мошенники убедили девочку отдать из сейфа родителей более двух миллионов рублей

Юная москвичка стала жертвой телефонных мошенников и передала неизвестным более 2 миллионов рублей, которые тайно взяла из родительского сейфа. Об этом пишет ТАСС.

Мошенники связались с девочкой и, при помощи манипуляций и угроз, убедили ее отдать им все семейные сбережения.

Сотрудники уголовного розыска сработали оперативно и вскоре вышли на след предполагаемого соучастника. Им оказался 52-летний мужчина. После задержания выяснилось, что он выполнял роль низового звена в преступной схеме. Он признался, что полученную наличность немедленно конвертировал в криптовалюту и перевел на цифровые кошельки своих анонимных кураторов, оставив себе лишь небольшой процент за услуги.

Как он признался, слово «Пеппа» было паролем, по которому жертва должна была узнать курьера.

Ранее стали известны подробности схемы похищения ребенка в Петербурге.