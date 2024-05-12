Количество погибших при обвале многоэтажки в Белгороде увеличилось до пяти

Спасатели извлекли из-под обломков в Белгороде тела еще троих человек. Об этом сообщает МЧС России.

После обрушения подъезда десятиэтажного дома как минимум десять человек оставались под завалами, включая семьи с детьми. Несмотря на угрозу обстрела ВСУ и пожар под обломками, спасателям удалось найти пропавших. Однако на тот момент они не подавали признаков жизни.

Первых двух жертв удалось отыскать недавно, еще через 40 минут были найдены еще трое. Таким образом, количество жертв достигло уже пяти человек.

Напомним, что пострадавшими после обвала многоэтажки в Белгороде числятся как минимум 20 человек. Обвал, предварительно, случился из-за попадания обломка ракеты ВСУ.

Ранее сообщалось, что женщина из Белгорода рассказала про обвал подъезда десятиэтажного дома.