Спасатели вытащили из-под завалов дома в Белгороде двух погибших

Из-под завалов обрушившейся многоэтажки в Белгороде, куда попали обломки ракеты ВСУ, достали двух погибших. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Все десять этажей белгородского жилого дома рухнули из-за обломка ракеты, пущенной со стороны украинской армии. Хотя большую часть жителей удалось найти и эвакуировать, десять человек оставались под завалами, включая и детей.

Недавно Гладков сообщил, что удалось найти двух человек: они уже не подавали признаков жизни. Это первые погибшие после обрушения дома. Известно также, что пострадали более 19 человек.

Напомним, ситуацию с поисками на месте обрушения осложняет ракетная опасность и начавшийся под завалами пожар.

Ранее сообщалось, что женщина из Белгорода рассказала о ЧП с многоэтажкой, где лишь недавно жила.