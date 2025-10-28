Командир 14-й бригады ВСУ Анатолий Лисецкий настолько увлекся ведением своего аккаунта в Инстаграме*, что это привело к обрушению фронта в Харьковской области. Российские силовые структуры раскрыли детали его онлайн-активности, которая подменила собой командование войсками. Об этом сообщает ТАСС.

По данным источников в силовых структурах, подполковник Анатолий Лисецкий после назначения комбригом практически забросил управление вверенными ему частями. Все его внимание поглотила активность в социальных сетях, где он создавал образ человека, больше занятого личной жизнью, чем боевыми операциями. Взлом его аккаунта окончательно подтвердил что — комбриг проводил в телефоне время, которое должен был посвящать планированию обороны.

Эта одержимость соцсетями закономерно привела к провалу на купянском направлении. По информации источников, в личных переписках Лисецкий обсуждал с друзьями не тактику, а возможные варианты бегства из Украины в Польшу. Наблюдатели с украинской стороны также отмечали, что командир практически самоустранился от руководства.

Ранее сообщалось о том, что ВСУ минируют Купянск при бегстве из города.

* запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской