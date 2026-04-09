Кожа горит, отдых под угрозой: в Таиланде у берегов популярных курортов обнаружили ядовитых и опасных медуз

Ядовитые ушастые аурелии, известные также как лунные медузы, заполонили прибрежные воды популярного у россиян тайского курорта. Десятки особей вида Aurelia aurita заметили у берегов Пхукета и острова Ко Рача Яй, сообщает The Thaiger.

Местные власти объявили тревогу и попросили туристов и жителей страны не прикасаться к морским обитателям. Контакт с аурелиями грозит раздражением кожи — они представляют умеренную опасность для человека. Купальщикам рекомендуют соблюдать осторожность и избегать скоплений медуз на поверхности воды.

Это не первое подобное происшествие в Таиланде. В октябре прошлого года ядовитые ушастые аурелии уже атаковали пляжи Паттайи. Тогда отдыхающих также предупреждали о необходимости мер предосторожности во время купания. Специалисты связывают нашествие медуз с сезонным изменением температуры воды и морских течений. Власти Пхукета сейчас мониторят ситуацию и готовы при необходимости закрыть отдельные пляжи для купания.

