«Кричал о голосах в голове»: подробности задержания мужчины, ворвавшегося с ножом в храм в Балашихе

Подмосковные росгвардейцы задержали мужчину, который ворвался в один из храмов в Балашихе с ножом, сообщила пресс-служба ведомства.

Уточняется, что неизвестный громко кричал о голосах в голове и пытался порезать свою руку. Сотрудники Росгвардии уговорили нарушителя прекратить противоправные действия и отдать нож.

Мужчину задержали прямо в храме и передали медикам. Выяснилось, что нарушитель ранее был судим за совершение тяжкого преступления.

По факту случившегося начата проверка.

Ранее юрист Алла Георгиева рассказала, что заявившегося с ножом в храм мужчину могут отправить на принудительное лечение.