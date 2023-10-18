«Кричал о голосах в голове»: подробности задержания мужчины, ворвавшегося с ножом в храм в Балашихе
Росгвардейцы задержали мужчину, который ворвался с ножом в храм в Балашихе
Фото: [пресс-служба Главного управления Росгвардии по МО]
Подмосковные росгвардейцы задержали мужчину, который ворвался в один из храмов в Балашихе с ножом, сообщила пресс-служба ведомства.
Уточняется, что неизвестный громко кричал о голосах в голове и пытался порезать свою руку. Сотрудники Росгвардии уговорили нарушителя прекратить противоправные действия и отдать нож.
Мужчину задержали прямо в храме и передали медикам. Выяснилось, что нарушитель ранее был судим за совершение тяжкого преступления.
По факту случившегося начата проверка.
Ранее юрист Алла Георгиева рассказала, что заявившегося с ножом в храм мужчину могут отправить на принудительное лечение.