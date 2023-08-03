Кровля цеха по производству аккумуляторов в Воскресенске обрушилась из-за пожара

В горящем цехе про производству аккумуляторов в подмосковной деревне Ачкасово произошло обрушение кровли. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

По данным ведомства, площадь пожара увеличилась с двухсот до четырехсот квадратных метров. Спасатели эвакуировали семь человек.

К тушению пожара привлечено свыше восьмидесяти человек и более двадцати единиц техники, в том числе пожарный поезд.

По предварительной информации, пострадавших нет.

Ранее СМИ сообщали, что перед пожаром в цехе по производству аккумуляторов произошел сильный взрыв.