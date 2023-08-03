Людей эвакуировали из горящего цеха по производству кислородных аккумуляторов в Подмосковье

Семь человек эвакуировали из горящего цеха по производству кислородных аккумуляторов в городском округе Воскресенск. Об этом сообщило РИАМО .

По данным пресс-службы подмосковного главка МЧС, в настоящее время площадь возгорания составляет четыреста квадратных метров.

Сведения о пожаре в нежилом здании в деревне Ачкасово поступили спасателям сегодня в 13:52, уточнили в ведомстве. На месте работают двенадцать человек и шесть единиц техники.

По предварительным данным, пишет Mash, в результате происшествия никто не пострадал. Издание Baza, в свою очередь, сообщило, что перед пожаром на предприятии прогремел громкий взрыв.

Ранее крупный пожар произошел на производстве шин в Люберцах.