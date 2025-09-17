Крупный пожар в Иванове: 50 спасателей борются с огнем на площади 500 кв. м

Крупный пожар охватил трехэтажное общежитие в Иванове на площади 500 кв. м. Огнеборцы эвакуировали 45 человек, для которых развернули пункт временного размещения. Об этом сообщил ТАСС.

Возгорание кровли трехэтажного многоквартирного дома на улице Сакко в Иванове потребовало масштабного привлечения сил МЧС. На место происшествия незамедлительно прибыли 50 пожарных и 16 единиц специальной техники.

Огнеборцы оперативно эвакуировали всех 45 жильцов здания. По предварительным данным, обошлось без пострадавших — всем гражданам оказана необходимая помощь, включая психологическую поддержку.

Для временного размещения людей развернут пункт на базе одной из городских гостиниц. Пожарным удалось локализовать возгорание на площади 500 кв м, не допустив распространения огня на нижние этажи. Причины происхождения пожара устанавливаются.

Ранее пенсионер с ожогами был госпитализирован после пожара в тульском гараже.