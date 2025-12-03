Лайнер на Пхукет развернулся над Москвой: пассажиров ждет экстренная посадка в Домодедово

Пассажирский лайнер, следовавший из Москвы на таиландский Пхукет, был вынужден развернуться и готовится к экстренной посадке в аэропорту Домодедово. Экипаж принял решение о возвращении после сообщения о технической неполадке на борту. Об этом сообщает ТАСС.

Авиарейс, направлявшийся из Москвы на курортный остров Пхукет, прервал полет над территорией России. По данным авиационных служб, командир воздушного судна принял решение вернуться в аэропорт вылета — Домодедово. Причиной такого маневра стала выявленная в ходе полета техническая неисправность.

Экипаж действовал по стандартным процедурам, обеспечивающим безопасность пассажиров. Самолет в настоящее время выполняет полет в обратном направлении для совершения посадки. Наземные службы аэропорта Домодедово приведены в режим повышенной готовности для приема лайнера.

Пассажирам рейса после посадки будет оказана необходимая помощь. Авиакомпания-перевозчик обязана предоставить им информацию о дальнейших действиях — замене рейса или размещении до устранения неполадки.

Ранее сообщалось о том, что самолет Москва — Пхукет подал сигнал бедствия из-за возгорания двигателя.