Лавины атакуют Крымские горы: МЧС призывает отказаться от походов в эти выходные

Экстренное предупреждение об угрозе схода снежных лавин объявлено в Крыму на 29 и 30 декабря. Спасатели призывают жителей и туристов избегать походов в горы и лесные массивы.

Причиной повышенной опасности стало прохождение системы фронтальных разделов, которое резко увеличивает риск схода снежных масс в горных районах. В ведомстве подчеркнули, что при уклоне склона более 45 градусов лавины могут сходить практически после каждого снегопада.

Сейчас складываются именно такие критические условия. Специалисты оценивают вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных со стихией, как высокую. Основную угрозу представляют Крымские горы, где снежный покров может неожиданно прийти в движение.

Спасатели настаивают на строгом соблюдении мер безопасности. Главная рекомендация — полностью исключить любые выходы в горную и лесную местность в предстоящие выходные. Также необходимо избегать посещения территорий, которые исторически считаются лавиноопасными. В случае игнорирования предупреждений последствия могут быть трагическими, так как сила и скорость схода лавины часто не оставляют людям шансов на спасение.

Ранее сообщалось о том, что авария на скважине в Хабаровском крае оставила поселок без отопления и воды.