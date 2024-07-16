Лавров предостерег США от опасных иллюзий в глобальном конфликте

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе заседания СБ ООН выступил с резким заявлением, опровергающим представления американских властей о возможном глобальном конфликте.

Дипломат подверг критике убеждение США в том, что они останутся в стороне от потенциальной мировой войны.

Комментарии Лаврова последовали за высказываниями координатора стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности Белого дома Джона Кирби. Американский чиновник ранее отмечал невыгодность эскалации между Западом и Россией для США, подчеркивая, что основной удар пришелся бы на европейский континент.

Глава российского МИДа категорически не согласился с такой позицией. Он подчеркнул, что любая эскалация неизбежно затронет не только европейских союзников Вашингтона, но и сами Соединенные Штаты.

Особое внимание Лавров уделил положению европейских стран, отметив, что для них участие в подобном конфликте было бы «самоубийственным». Министр призвал американских коллег пересмотреть свою позицию, назвав их нынешние убеждения «очень опасными заблуждениями».

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